Rita Pereira faz atualização sobre o estado de saúde do filho

Depois de ter revelado que Lonô estava doente e precisou de ir para as urgências, Rita Pereira voltou às redes sociais para fazer uma atualização do estado de saúde do filho.

Através do InstaStories, ferramenta do Instagram, a intérprete partilhou algumas imagens e vídeo que mostram que o menino está melhor.

“Obrigada pelas vossas mensagens. Confirma-se a virose. Primeira vez que ele apanha e primeira vez que vomitou. Ficou em choque, coitadinho. Mas já está a recuperar”, escreveu numa das publicações.

Numa outra publicação, Rita Pereira confessou que Lonô dormiu 12 horas e que estava “fresco e fofo”.