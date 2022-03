Rita Pereira faz declaração de amor ao namorado

Rita Pereira declarou-se ao namorado, Guillaume Lalung, e enterneceu os seguidores, nas redes sociais.

Juntos há alguns anos, o casal não tem o hábito de fazer declarações de amor públicas, porém, esta quarta-feira, a atriz publicou uma dedicatória inédita ao produtor musical francês, na conta oficial de Instagram.

“Não há casal que não discuta. Não há casal que concorde em tudo. Não há casal que por vezes não tenha de respirar fundo e pensar sobre o amor”, começou por dizer na descrição de uma fotografia de ambos, assumindo o amor que tem pelo namorado.

“O amor, para mim, não é tentares encontrar uma pessoa perfeita, isso não existe. O amor é, conheceres todos os defeitos daquela pessoa e conseguires adaptar-te e viver com eles. Viveres com os seus defeitos. Ele tem defeitos, eu tenho [muitos] defeitos, mas conseguimos fazer com que o nosso amor seja mais forte e importante do que tudo o que gostamos menos um do outro”, acrescentou.

Rita Pereira e Guillaume Lalung têm um filho em comum, Lonô, de um ano.

LEIA TAMBÉM: