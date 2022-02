Rita Pereira faz desabafo sobre os padrões de beleza

A atriz deixou uma mensagem sobre os padrões de beleza da sociedade e a importância de encontrar qualidades em vez de defeitos no aspeto físico.

Depois de ter assistido ao desfile da nova coleção da marca de lingerie de Rihanna, “Savage x Fenty”, Rita Pereira fez um desabafo nas redes sociais, no qual referiu que “todos os corpos importam, todos os tamanhos, todas as raças”.

“Não se deixem enganar por imagens bonitas. Este desfile é muito mais do que isso. É a mensagem, a mensagem é que importa. Todos os corpos importam, todos os tamanhos, todas as raças. Todas somos diferentes, todas somos bonitas e as mulheres têm de parar de se julgar”, afirmou.

A também apresentadora apelou às mulheres para que mudem de atitude na forma como avaliam o corpo das outras. “Olhem para as outras mulheres e encontrem virtudes, olhem e encontrem coisas que vocês gostem, que vocês pensem: ‘Uau, que coragem que ela tem. Uau, que mulher bonita. […] Tudo isto, em vez de apontarem defeitos. Vejam o bonito, primeiro”, acrescentou.

Sobre o estereótipo da “perfeição”, Rita Pereira sublinhou que “o perfeito é sermos felizes e aceitarmo-nos como somos”. “O que é ser perfeita? Barriga lisa? Não. Mamas tamanho 36? Não. Pernas compridas? Não. Olhos verdes? Não. […] Nunca estaremos 100 ppr cento satisfeitas, mas temos de nos aceitar e não julgar. Não nos sentarmos no sofá, agarradas aos comentários de posts e descarregar as frustrações em alguém, só porque tem uma boca, um cabelo, um rabo que nós queríamos ter. Chega de julgar”, completou.