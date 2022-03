Rita Pereira faz mudança de visual radical

Rita Pereira fez uma mudança de visual e mostrou-se com um penteado diferente do que aquele com que o público está acostumado a vê-la.

A atriz e apresentadora optou por fazer tranças no cabelo e revelou o resultado final este sábado num vídeo partilhado na conta oficial de Instagram.

Nas imagens, Rita Pereira surge de biquíni, enquanto aproveita o bom tempo e apanha sol no jardim de casa juntamente com o filho, Lonô.

De recordar que Lonô, de um ano, é o primeiro filho de Rita Pereira. O bebé nasceu da relação amorosa com o produtor musical francês Guillaume Lalung.

O, também, antigo basquetebolista tem um outro filho mais velho, de uma relação anterior.

