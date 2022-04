Rita Pereira faz piquenique com vista para o rio Douro

A atriz está de visita a São João da Pesqueira, no Douro, onde fez um piquenique com vista para o rio.

Depois de alguns dias de férias no Algarve, Gerês e ainda Costa Amalfitana, em Itália, Rita Pereira aproveitou o fim de semana para renovar energias a norte de Portugal com uma amiga, Lívia Maciel, como a própria revelou nas redes sociais.

“E é isto. Hoje é neste cenário lindo, da região do Douro, que vou trabalhar. Tenho tanta sorte de poder fazer o que amo em lugares magníficos como este. E como se não bastasse, faz parte do meu país”, lê-se na legenda de várias fotografias publicadas no Instagram da também apresentadora.

Recorde-se que recentemente Rita Pereira viajou até à Costa Amalfitana com amigos e visitou o Gerês para uma escapadinha romântica com Guillaume Lalung.

Anteriormente, o casal tinha viajado até ao sul do país para relaxar no Algarve com Lonô e o enteado, Luan, que nasceu de uma relação terminada do produtor francês e reside, atualmente, em Nice, França, com a mãe.

