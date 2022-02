Rita Pereira faz primeiro treino do ano com gripe

Depois de uma semana no México, Rita Pereira fez o primeiro treino do ano com “vontade zero” e “gripe”.

A intérprete, de 37 anos, regressou a Portugal e aos treinos após embarcar numa viagem até Tulum, no dia 29 de dezembro, para a passagem de ano.

“Primeiro treino do ano! Vontade zero! Como ainda estou com uma gripe custou ainda mais, mas acho que, quando estou doente, o ginásio ajuda a curar mais rápido”, lê-se na descrição de uma fotografia publicada na conta oficial de Instagram, na qual se mostra durante o treino.

https://www.instagram.com/p/B7BHx_Rgjly/

Recorde-se que, durante a viagem ao México, a atriz partilhou com os seguidores, através das redes sociais, que é incapaz de mergulhar em “rios, ribeiros, cenotes, lagos, lagoas”, uma vez que tem pânico de entrar na água quando não consegue ver o fundo.

Na aventura do outro lado do Atlântico a intérprete e apresentadora teve a companhia do namorado, o produtor e relações públicas francês Guillaume Lalung.

