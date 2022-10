Rita Pereira faz surpresa à irmã: “Tu és incrível, tu és única”

Rita Pereira deixou uma surpresa a Joana Pereira antes de ter saído de casa da irmã. A atriz escreveu uma declaração de amor no espelho.

A atriz, de 40 anos, jantou fora com o filho, Lonô, e a irmã, Joana. No dia seguinte, a intérprete da TVI deixou uma breve mensagem escrita com o seu batom no espelho de casa.

“Tu és incrível, tu és única. Tu és um orgulho, tu consegues conquistar tudo. Amo-te!” pode ler-se na imagem partilhada por Joana Pereira no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

A irmã da atriz respondeu ao gesto ternurento da artista. “Mimos que a mana deixa antes de sair a minha casa”, escreveu.

Rita Pereira esteve no Moda Lisboa, onde aproveitou para prestar homenagem a Mariama Barbosa, utilizando umas botas que pertenciam à apresentadora que, recentemente, perdeu a vida na luta contra o cancro.

“Fui assistir ao mega desfile do Luís Borges com a sua marca. […] Quando escolhi este ‘look’ só queria que se destacassem duas coisas: o colar lindo da nova coleção e as botas que são da Mariama Barbosa, fazendo-lhe assim a minha homenagem. Para mim, a Lisboa Fashion Week também é a Mariama Barbosa. ‘PAU PAU PAU’. Obrigada, querida Gabriela Vasconcelos, por mas deixares usar”, contou.