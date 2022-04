Rita Pereira mostra filho e cadela a “tchilar” à beira da piscina

Rita Pereira mostrou o seu filho, Lonô, e hyndia a “tchilar” à beira da piscina. Os seguidores não resistiram e elogiar o momento entre o bebé e cadela.

A atriz da TVI tem aproveitado as temperaturas quentes que se fazem sentir em Portugal para apanhar banhos de sol e dar mergulhos na piscina. Enquanto isso, o filho da interprete brinca com a cadela.

“Só a ‘tchilar’ à beira da piscina”, escreveu a também apresentadora do programa “Dança com as Estrelas” na legenda de uma fotografia em que surge Lonô e a melhor amiga de quatro patas.

https://www.instagram.com/p/CAlAVmQAy66/

“Que fofura de bebé”, “bom ‘tchilo’ Lonô”, “lindo”, “não aguentoo” e “Ooooh que perninhas tão boaaaasss” servem a título de exemplo dos elogios que apareceram na secção de comentários.

Recentemente, Rita Pereira imitou uma conversa que a concorrente Sónia teve na casa do “reality show” “Big Brother”. “Não resisto… é que não resisto! É bom de mais! São diálogos de génio”, confessou a atriz.

