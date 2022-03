Rita Pereira: “Fiquei nervosa como quando tinha 16 anos”

Rita Pereira foi convidada a desfilar pelo El Corte Inglès na comemoração dos 20 anos da marca, que no início da sua carreira como manequim lhe abriu portas.

A atriz, de 39 anos, aceitou de regressar às passarelas com grande entusiasmo, mas também revelou alguma ansiedade.

Nas suas redes sociais, a intérprete partilhou, nesta quarta-feira, 24 de novembro, imagens do desfile e aproveitou para escrever um pequeno texto sobre o momento.

“Ontem foi uma noite super especial para mim. Fui convidada pelo El Corte Inglès a celebrar com eles os seus 20 anos”, começou por escrever.

“A ideia era desfilar duas mudas de roupa. Até aí tudo bem. A questão foi, não estava nada à espera de ser um evento megalómano, com uma qualidade de produção e organização que já quase não se vê em Portugal e muito menos de terem cerca de 500 pessoas a assistir e, cereja no topo do bolo, ter amigos a apoiar-me”, acrescentou.

A intérprete revelou ainda que ficou um pouco ansiosa com a dimensão do desfile.

“Quando me apercebi disto tudo, comecei a ficar nervosa como quando comecei aos 16 anos. E sabem o mais engraçado: há 20 anos eu era uma das manequins fixas do El Corte inglès. Fazia cerca de 4/5 desfiles por dia, durante uma semana por estação e adorava! Ontem, senti-me essa miúda e foi tão fixe! Aquelas borboletas na barriga e a vontade imensa de não desiludir. Acho que correu bem”, lembrou.

Os elogios à artista multiplicaram-se na caixa de comentários. “Linda”, escreveu Gisela João. Já Gonçalo Peixoto comentou: “Incrível”. O modelo Luís Borges também não resistiu e brincou com a amiga: “Daqui a uns anos é o Lonô”.