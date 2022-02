Rita Pereira e Guillaume Lalung posam juntos: “Somos um casal em harmonia”

Rita Pereira e o namorado, Guillaume Lalung, posaram juntos numa sessão fotográfica para a revista “Mens Health”. A atriz confessou que só aceitou o desafio por se tratar de uma “celebração do amor”.

A intérprete mostrou-se contente com o resultado final da sessão fotográfica em que participou com o companheiro. No perfil de Instagram, a também apresentadora revelou o objetivo deste trabalho.

“A intenção era celebrar o amor, a união e o desafio da vida a dois. Aceitámos”, começou por escrever, abordando de seguida sua relação.

“Sem extremismos no estilo de vida, somos um casal em harmonia mesmo não tendo as mesmas rotinas, o mesmo estilo de treino, os mesmos hábitos alimentares, equilibramo-nos”, acrescentou.

Rita Pereira garantiu ainda que, apesar de ser muito diferente de Guillaume Lalung, “vale a pena” lutar por este amor: “Se a vida a dois é perfeita? Não! Mas é completa e assim vale a pena lutar pelo amor todos os dias”.

Pedro Lucas, diretor da revista, lembra, nas redes sociais, que esta é “uma edição dedicada ao amor com todas as suas fases, boas e difíceis”. Pela primeira vez numa revista, “Rita Pereira e o companheiro mostram-se além das televisões e redes sociais”.

Lembre-se que a atriz e o produtor têm em comum um filho, Lonô, de dois anos.