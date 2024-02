Rita Pereira “habituada” aos rumores sobre separação do namorado

Rita Pereira abordou os rumores sobre a separação do namorado, Guillaume Lalung, durante a gala do 31.º aniversário da TVI.

Depois de ter ironizado, nas redes sociais, com os rumores de separação de Guillaume Lalung, pai do seu filho, Lonô, Rita Pereira abordou agora o tema de uma forma mais séria.

“Estou mais do que habituada, já me aconteceu dezenas de vezes, vivo muito bem com isso”, começou por referir em declarações à “Nova Gente”, durante a gala do 31.º aniversário da TVI, que decorreu este domingo no Casino Estoril.

“Estava com a cabeça completamente noutro sítio (nas gravações de uma série no Brasil). De todo que me chateou ou incomodou ou me fez deixar de pensar naquilo tão importante que eu estava a fazer para pensar em alguém que inventou alguma coisa sobre mim”, acrescentou.

“Isso é o meu dia a dia e faz parte do meu trabalho. Vivo muito bem com isso”, rematou Rita Pereira em declarações à publicação.