Rita Pereira inicia gravações no Brasil: “Estreei e estou mesmo feliz”

No Brasil para participar no “remake” de “Dona Beija”, Rita Pereira anunciou que começou as gravações da série.

Rita Pereira está no Brasil já há algumas semanas para concretizar um sonho antigo. A atriz irá integrar o elenco do “remake” de “Dona Beija”, série da HBO protagonizada por Grazi Massafera. Rita já iniciou as gravações, como contou nas suas redes sociais.

“E foi! Comecei a filmar! ‘Estreei’, como dizem os atores brasileiros. E estou mesmo feliz”, começou por escrever.

“Estava ansiosa, mas não estava nervosa. Acordei confiante e com vontade de partilhar a energia desta personagem. Acho que correu bem, nunca sei…”, disse.

“Agora sim, sinto que esta personagem é minha e este sonho é mesmo real. E partilhar isto convosco numa sexta-feira 13 é ainda mais especial”, destacou.

Recorde-se que o realizador da trama é Hugo de Sousa, outro português.

No Rio de Janeiro, a atriz assistiu ao concerto de The Weeknd, mas o evento foi marcado por alguns percalços, como as chuvas torrenciais.