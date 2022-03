Rita Pereira lança desafio com ajuda de Lonô [vídeo]

Rita Pereira lançou um desafio aos seguidores com a ajuda do seu filho, Lonô. A atriz deu o exemplo, partilhando um vídeo nas redes sociais.

A atriz desafiou as seguidoras, nomeadamente, as que são mãe e têm os filhos em casa nesta altura do confinamento, a fazerem um agachamento sempre que ouvem a palavra “mãe”.

“E se fizéssemos um agachamento sempre que ouvíssemos a palavra ‘mamã’? Estaríamos com certeza preparadas para o verão! Quem alinha comigo neste desafio?” questionou a também apresentadora da TVI.

Na secção de comentários caras conhecidas como Maria Cerqueira Gomes, Luís Borges, Inês Mendes da Silva, Carina Caldeira, Mariama Barbosa, Irma e Marta Melro reagiram à gargalhada.

Lembre-se que Lonô é o primeiro filho da intérprete. O menino é fruto do relacionamento amoroso entre Rita Pereira e Guillaume Lalung.