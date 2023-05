Rita Pereira lança marca de roupa para criança

Rita Pereira acaba de lançar uma marca de roupa para criança: chama-se “Hyndia’s Brand” e é produzida em Portugal.

Aí está a marca de roupa para criança de Rita Pereira, acaba de anunciar a atriz e apresentadora nas redes sociais. “HYNDIA’S BRAND – A minha marca! A minha marca é tudo o que eu quiser e mudará de produto conforme me apetecer”, afirmou Rita Pereira no perfil de Instagram.

“Hoje lanço uma marca de roupa de criança, em que cada padrão conta uma parte da minha história, o que eu gosto, o que me faz feliz, a minha vida profissional, a mensagem que quero passar”.

“Materiais 100% orgânicos e produzido 100% em Portugal”, assegurou a artista.

“O making of. Queria ser eu a fotografar. Não queria uma mega produção, não queria nada que desviasse muito a atenção do produto em si. Queria crianças simpáticas, felizes, que estivessem ali com vontade e que gostassem de ali estar. Idealizei fotos simples, de crianças sorridentes. Obrigada a todos que me ajudaram e apoiaram neste dia especial da minha vida. Deu tudo certo”, rematou Rita Pereira.