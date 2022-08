Rita Pereira leva filho à gala de “Uma Canção Para Ti” (TVI)

Rita Pereira teve uma companhia especial durante a última gala de “Uma Canção Para Ti”, na TVI, deste domingo, 28 de agosto: Lonô, o seu filho.

Através das redes sociais, a atriz partilhou uma imagem do menino nos estúdios do canal quatro.

“Hoje o Lonô foi ao trabalho da mamã. Adorou as luzes, as câmaras, as palmas, as pessoas, o meu vestido, mas às 22.00h disse: ‘Mamã, gostei, já posso ir embora?’ Só faltou a foto com o tio Manuel Luís Goucha , mas o outfit estava à altura”, escreveu.

Na secção de comentários foram vários os elogios que se multiplicaram. Destaque para o comentário da apresentadora Maria Cerqueira Gomes: “Fofo demais”.