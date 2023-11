Rita Pereira marca presença em cerimónia de prémios no Brasil

O Prémio Multishow é uma gala de premiação da Globo. Quem esteve presente foi Rita Pereira, que está no Brasil em trabalho.

Esta terça-feira, 7 de novembro, realizou-se, no Rio de Janeiro, mais uma edição do Prémio Multishow, uma cerimónia de premiação dos artistas brasileiros, organizada pela rede Globo.

Quem marcou presença na gala foi Rita Pereira, que se encontra no Brasil em trabalho, para gravar o “remake” da novela “Dona Beja”. Nas redes sociais, a atriz partilhou fotografias do “look”, assim como um registo no qual posou ao lado da atriz brasileira Deborah Secco.

“Fui assistir ao épico Prémio MultiShow 2023. Obrigada pelo convite e por me receberem tão bem. Sempre quis assistir e, como esperado, adorei”, começou por escrever.

Rita também destacou a roupa que utilizou, da marca brasileira PatBo. “Tenho de destacar o meu outfit da PatBo que desde o momento que o vi no desfile internacional disse que ele tinha de ser meu. Amo tanto”, acrescentou.

De relembrar que a atriz, mesmo do outro lado do oceano, recebeu um prémio em Portugal, o Prémio Personalidade de Excelência 2023, na categoria “influencers”.