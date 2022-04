Rita Pereira monta árvore de Natal em família: “O Lonô adorou”

Rita Pereira revelou nas redes sociais que montou, esta segunda-feira, dia 7 de dezembro, a árvore de Natal em família.

O mês de dezembro já chegou e com ele o espírito natalício, invadindo a casa de muitos portugueses incluindo a da atriz, que, no Instagram, partilhou um vídeo no qual surge dedicada às decorações de Natal.

Com o companheiro, Guillaume Lalung, e o filho, Lonô, a artista da TVI mostrou-se a montar a árvore de Natal, apesar de confessar que não tem “paciência nenhuma”.

“E pronto, lá teve de ser… Montámos a árvore de Natal. Não tenho paciência nenhuma para isto, confesso. Não é que não goste, só não tenho paciência para tentar perceber onde vai ficar melhor a bola, a fita ou a luz. E nem quero pensar em desmontar. […] Mais alguém como eu, ou todos têm paciência para pendurar 1245 bolas de Natal?”, escreveu na publicação.

No entanto, a também apresentadora sublinhou que “valeu a pena” e que o filho “adorou”. “[…] O Lonô adorou e antes de ir dormir disse boa noite à árvore, deu um beijinho ao pai Natal, um abraço à rena. Eu e o pai nem existimos”, acrescentou.

Recorde-se que Lonô é o primeiro filho em comum de Rita Pereira e Guillaume Lalung.