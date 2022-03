Rita Pereira mostra a primeira ida do filho ao cabeleireiro

A atriz e apresentadora levou o filho, Lonô, ao cabeleireiro pela primeira vez e mostrou a experiência nas redes sociais.

Apesar de discreta com o filho desde o nascimento de Lonô, Rita Pereira tem revelado alguns momentos desta fase e, esta quarta-feira, partilhou nas redes sociais vídeos em que mostra a primeira ida ao cabeleireiro do menino.

“Primeira vez no cabeleiro, só para pentear”, escreveu a atriz no vídeo que mostra o momento e no qual mostra Lonô ser penteado.

Recorde-se que Lonô é o primeiro filho em comum de Rita Pereira e Guillaume Lalung. O produtor francês tem ainda outro filho, Luan, que nasceu de uma relação terminada e reside, atualmente, em Nice, França, com a mãe.