Rita Pereira mostra corpo de sonho na Madeira e mergulha ao largo da ilha

Rita Pereira esteve incluída no grupo que foi até à Madeira a propósito do Emmy Internacional e, numa pausa, mergulhou no mar.

Rita Pereira, Cristina Ferreira, Diogo Valsassina ou José Condessa foram alguns dos famosos que estiveram na Madeira para as semi-finais do Emmy Internacional. Numa pausa, o grupo de atores, que se mostrou muito divertido, aproveitou para cair na água.

Depois de Cristina Ferreira mostrar o passeio de barco ao largo da ilha, foi a vez da apresentadora e atriz da TVI se mostrar a banhos. “Que dia incrível, Madeira”, escreveu no perfil de Instagram.

Os seguidores não ficaram indiferentes à partilha e brindaram Rita Pereira com muitos elogios à “boa forma” da intérprete.

Recorde-se que Rita Pereira tem um novo projeto na estação de Queluz de Baixo e já está a gravar a nova série dos “Morangos com Açúcar”, com a qual saltou para a fama há vários anos, com a sua “Soraia”.