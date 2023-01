Rita Pereira mostra festa de Lonô em quinta pedagógica

Depois de ter celebrado o aniversário do filho em casa, Rita Pereira decidiu organizar uma festa para Lonô festejar os anos rodeado de amigos numa quinta pedagógica.

A intérprete contou que a família escolheu o cantinho do póneis para a celebração por ser um espaço com “várias atividades, desde a quinta com animais, a um staff simpático e atencioso”.

“Escolhemos o cantinho por ser um espaço com várias atividades, desde quintinha com animais onde todos puderam dar comida e festinhas, staff super simpático e atencioso, pinturas faciais perfeitas, parquinho com escorregas e baloiços, insufláveis e uma sala enorme onde podemos montar tudo com o tema ‘Avengers’”, relatou.

“Obrigada a todos os parceiros desta festa. Foi tudo perfeito e daqui a 12 meses repetimos, só muda o tema”, rematou Rita Pereira.

Lembre-se que Lonô é fruto do relacionamento amoroso de longa data da atriz com o produtor de eventos francês Guillaume Lalung. Por sua vez, o ex-basquetebolista também é pai de Luan, que nasceu durante outra relação anterior.