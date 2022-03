Rita Pereira mostra filho encantado com o regresso do cão

Rita Pereira partilhou um conjunto de vídeos, no InstaStories, ferramenta do Instagram, em que o filho, Lonô, surge encantado com o regresso de Kai, o “cãopanheiro”.

Durante os pequenos vídeos partilhados pela atriz nas redes sociais é possível ver a felicidade do pequeno com o cão. “Estás feliz que o Kai voltou, amor? Dá um abracinho ao Kai”, diz a intérprete.

Lonô confirma as saudades que sentia do companheiro de quatro patas e dá um forte abraço ao patudo que diz ser seu “amigo”.

“Que maravilha que ele voltou! Já tínhamos muitas saudades dele não tínhamos? A mamã também tinha”, acrescentou Rita Pereira.

Recorde-se que Lonô é fruto da relação da artista com o francês Guillaume Lalung, que já tem outro filho de um relacionamento anterior.