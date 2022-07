Rita Pereira mostra imagens das férias em família no Algarve

Rita Pereira está de férias com a família no Algarve. A atriz aproveitou para partilhar imagens destes dias com os seguidores.

A intérprete esteve a divertir-se com o namorado, Guillaume Lalung, o filho, Lonô, e o filho mais velho do produtor de eventos. No perfil de Instagram, a artista partilhou um vídeo com diversas imagens, em jeito de balanço.

“Férias em família mais que desejadas”, escreveu, agradecendo de seguida a receção que teve por parte da unidade hoteleira.

Antes de ir de férias, a também apresentadora recebeu várias críticas por utilizar tranças, sendo acusada por internautas de apropriação cultural. Contudo, a atriz já respondeu à polémica, explicando que se trata de “admiração.”

“Desde que faço televisão que me manifesto contra o mesmo publicamente. São 18 anos a ‘chegar-me à frente’ no que diz respeito ao racismo”, começou por afirmar Rita Pereira nas redes sociais.