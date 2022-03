Rita Pereira mostra o rosto do filho pela primeira vez

Quase dois anos após o nascimento de Lonô, Rita Pereira mostrou nas redes sociais o rosto do filho pela primeira vez.

Apesar das várias fotografias do filho, de um ano, que publicou no Instagram, a atriz e apresentadora, de 38, nunca revelou o rosto do bebé. No entanto, surpreendeu os internautas ao partilhar um retrato de família sem nenhum acessório em Lonô.

“Aqui está o Lonô. O amor estampado nos rostos”, escreveu a atriz na legenda das imagens, nas quais surge ao lado do filho e do namorado.

Recorde-se que Lonô é o primeiro filho em comum do casal. O produtor francês tem ainda outro filho, Luan, que nasceu de uma relação terminada e reside, atualmente, em Nice, França, com a mãe.