Rita Pereira: “Não queria que o Guillaume tivesse dito que teve Covid-19”

Depois de o namorado ter anunciado que testou positivo à Covid-19, a atriz admitiu, esta quinta-feira, que não queria que o namorado tivesse feito essa revelação.

Rita Pereira esteve no “Você na TV” (TVI), onde revelou alguns detalhes sobre o período em que Guillaume Lalung esteve infetado com o vírus, apesar de realçar que é “um assunto muito delicado”.

“Não queria que o Guillaume tivesse dito que teve Covid-19, mas tenho que respeitar a decisão dele e ele decidiu que queria dizer para também explicar porque é que esteve ausente das redes sociais”, confessou a também apresentadora.

A intérprete referiu que quando regressou das férias em Itália usou máscara e não se aproximou do namorado até fazer o teste ao novo coronavírus com receio de estar infetada. No entanto, o seu companheiro já estava infetado.

“Quando ouvi que deu positivo fiquei estática. […] Ele ficou um bocadinho desorientado, tal como eu fiquei”, acrescentou, sublinhando que é difícil lidar com o medo associado ao vírus.

Rita Pereira revelou ainda que Guillaume Lalung não foi um dos casos assintomáticos. O produtor francês sentiu-se “muito cansado” e com “dores de cabeça, frio e febre”. “As dores no corpo e o cansaço foi o que ele mais sentiu”, destacou.

Recorde-se que Guillaume Lalung e Rita Pereira têm um filho em comum, Lonô, de um ano.

