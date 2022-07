Rita Pereira não treinou durante um ano e mostra efeitos: “Dei prioridade ao trabalho e à família”

Rita Pereira revelou, esta quarta-feira, 6 de julho, que regressou aos treinos depois de ter estado um ano sem treinar. A atriz dedicou-se ao trabalho e à família.

A atriz, de 40 anos, começou por contar, no perfil de Instagram, que não treina quase há um ano, partilhando fotografias do estado atual do seu corpo.

“Só deixar aqui o registo deste ‘corpitxo’ que não treina há quase um ano, para que, quando me der a preguiça, eu veja bem porque é que tenho mesmo de levantar o rabo do sofá e ir treinar!” escreveu.

A intérprete, que integra o elenco da novela “Quero é Viver”, da TVI, adiantou que preferiu dar prioridade ao trabalho e à família, deixando os treinos em suspenso.

“Não treino desde que comecei a gravar porque esta novela foi muito intensa. Acordar todos os dias às 6h30, gravar até às 19h30, chegar a casa fazer jantar, dar banho, deitar a criança, estudar textos para o dia seguinte e ainda tentar estar com família e amigos, tirou-me a vontade de treinar mas, sabia que mal terminasse a novela recomeçaria os treinos”, contou.

“Foi uma opção minha e não estou arrependida. Dei prioridade ao trabalho e à família e agora volto à luta. Daqui a dois meses volto a postar foto para ver se me estou a portar bem”, concluiu.