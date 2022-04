Rita Pereira revela ter ficado nervosa ao gravar com São José Lapa: “Tremia por todo o lado”

Rita Pereira revelou, esta segunda-feira, 10 de janeiro, que ficou muito nervosa com as cenas em que teve de contracenar com São José Lapa na novela “Quero é Viver”, da TVI.

A atriz, de 39 anos, está a trabalhar no novo projeto da TVI, no qual dá vida à personagem de “Maria”, filha de “Ana Margarida”, que é interpretada por São José Lapa. Durante a primeira cena em conjunto, a intérprete admitiu que estava muito “nervosa”.

“Esta foi a primeira cena que gravei com a São José Lapa. Só as duas. Estava tão nervosa, mas tão nervosa. Passei horas a memorizar o monólogo (que nem era nada de especial) só para ter a certeza que não me enganava em frente à São José Lapa”, contou, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

No momento da gravação, a artista desvendou que “tremia por todo lado” e a cena teve de ser repetida três vezes. “Enganei-me três vezes. Tremia por todo o lado e só pedia desculpa… Os nervos… Parecia que nem tinha lido a cena. Davam-me brancas sempre que olhava para ela”, descreveu.

Contudo, Rita Pereira acabou por ficar “mais calminha” e, agora, já consegue trabalhar com a colega de elenco. “A São José Lapa é um amor e não estava nem aí para os meus enganos. Agora, já me habituei a contracenar com esta diva portanto já vou mais calminha”, concluiu.

Além de Rita Pereira e São José Lapa, deste elenco também fazem parte Fernanda Serrano, Joana Seixas, Sara Barradas, Filipe Vargas, Thiago Rodrigues, Pedro Hossi, Helena Isabel, Rita Ribeiro, entre outros.