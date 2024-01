Rita Pereira partilha imagens dos bastidores de “Dona Beja”

No Brasil, a gravar o “remake” da série “Dona Beja”, Rita Pereira recorreu às redes sociais para partilhar algumas imagens dos bastidores.

Rita Pereira está, há uns meses, no Brasil a gravar o “remake” da série “Dona Beja”. Nas redes sociais, a atriz partilhou algumas imagens dos bastidores e escreveu: “Hoje filmámos cenas muito lindas”.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “Parabéns Rita Pereira, minha atriz portuguesa favorita”, “Para quando será a estreia desse novelão? Estou ansiosa” e “Lindíssima” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, em televisão nacional, Rita Pereira integra o elenco do “reboot” de “Morangos com Açúcar”. Muitos atores da série juvenil elegeram a “cidade maravilhosa” para entrar em 2024 e aproveitaram para estar com a atriz: “Próxima temporada: Morangos com Açúcar – Rio de Janeiro. Estes miúdos giros e talentosos vieram jantar com ‘mainha’”, escreveu Rita.