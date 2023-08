Rita Pereira partilha novos registos das férias em família em França

Rita Pereira, o companheiro e o filho do casal estão de férias na Riviera Francesa. A atriz mostrou novos detalhes dos momentos em família.

A Riviera Francesa, a faixa litoral do sul francês, foi o local escolhido para as férias em família de Rita Pereira. A atriz está acompanhada do companheiro, Guillaume Lalung, e do filho do casal Lonô, de quatro anos, e têm aproveitado o calor e as águas transparentes do local.

Nas redes sociais, a figura pública tem partilhado com os seguidores registos e detalhes das férias em família.

“Completamente apaixonada por esta praia. Comprava aqui uma casa fácil. Tudo o que eu adoro. Praia de rocha e pedrinhas, água quente transparente, castelos e casas pitorescas à volta, palmeiras e montanhas de fundo. Lindo mesmo”, escreveu na legenda de uma publicação.

Rita partilhou ainda um vídeo, no qual aparece a desfilar nas ruas de Nice com um vestido encarnado: “Uma noite na Riviera Francesa”.

As paisagens de sonho também têm sido alvo de partilha por parte da atriz, que tem mostrado as praias nas quais tem aproveitado os seus dias.