Rita Pereira partilha o “antes e depois” de pintar a nova casa

Depois de se ter mudado para a casa nova, Rita Pereira partilhou o “antes e depois” de pintar as paredes de fora.

A atriz, de 39 anos, dividiu com os seguidores os vários momentos da sua mudança de casa. Desde a despedida da outra habitação às arrumações desta nova, Rita Pereira continua a partilhar.

Desta vez, a também apresentadora da TVI mostrou o resultado final depois de pintar as paredes exteriores da casa de branco, deixando de ser amarelas. “Não bastava a mudança de casa, tínhamos também de tornar a nova, mais nossa”, começou por afirmar no Instagram.

“Mudar a cor do exterior foi uma decisão acertada. Mas com materiais, texturas e necessidades diferentes, isto podia tornar-se numa dor de cabeça, se não agora, no futuro”, prosseguiu.

“O resultado final está tão perfeito que os vizinhos já vieram perguntar quem são os pintores”, concluiu a atriz, que se mudou com o namorado, Guillaume Lalung, e o filho do casal, Lonô.