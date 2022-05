Rita Pereira passa fim de semana com o filho Lonô no Alentejo

Rita Pereira e Lonô foram até Montemor-o-Novo aproveitar o sol e o calor que este fim de semana se fizeram sentir.

Nas redes sociais, a atriz, de 40 anos, tem vindo a partilhar vários momentos destes dias com o filho.

“Começamos assim o nosso fim de semana a dois. Obrigada pelas vossas dicas. Viemos para os lados de Montemor-o-Novo”, escreveu numa das publicações.

Também através do InstaStories, ferramenta do Instagram, a intérprete partilhou vários imagens de mergulhos e brincadeiras do menino.

Recorde-se que Lonô é fruto da relação de Rita Pereira com o produtor Guillaume Lalung. No entanto, o francês tem ainda um filho mais velho fruto de uma relação anterior.