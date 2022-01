Rita Pereira pede ajuda para transformar o jardim na casa do pai: “Nem flores tem”

Rita Pereira pediu sugestões aos seguidores para transformar o jardim da casa do pai num “espaço lindo”. “Não se passa nada, não é giro, não é confortável e nem flores tem”, referiu.

A atriz mostrou-se insatisfeita com o espaço exterior da habitação do progenitor e decidiu avançar com uma transformação. Para isso, a jurada do “All Together Now” (TVI) pediu ajuda aos fãs.

“Este é o ‘jardim’ de casa do meu pai. Não se passa nada, não é giro, não é confortável, nem flores tem”, começou por referir.

“Vou armar-me em ‘Querido pai, mudei o jardim’ e transformar isto num espaço lindo para ele aproveitar que bem merece. Alguma sugestão de pormenores que possa fazer?” prosseguiu a também apresentadora, deixando a questão aos seguidores.

“Acho que vou chatear uns quantos amigos com jeito para isto”, concluiu.