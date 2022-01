Rita Pereira presta tributo à irmã em dia de festa

Rita Pereira prestou tributo à irmã, Joana, no dia em que esta completa o 33.º aniversário. A atriz publicou uma mensagem emotiva nas redes sociais.

A também apresentadora da TVI explicou que o amor que sente pela sua irmã mais nova é tão forte quanto o que nutre pelo seu filho, Lonô. Isto porque Rita Pereira admitiu que Joana vai ser sempre a “bebé”.

“Nunca dou os parabéns a ninguém nas redes sociais. Mas esta pessoa é a mais importante de todas. É a única pessoa que me consegue irritar mesmo, a única que me conhece a 100%, a única com quem consigo estar em silêncio e saber tudo o que pensa, a única que me diz realmente a verdade, a única na qual confio sem pensar duas vezes”, escreveu.

“Amo-a tanto que fico sem ar. O mundo diz que um filho é o maior amor da nossa vida. Ainda não concordo. Amo tanto o meu filho como a minha irmã, mas acho que isso tem uma explicação, ela é mais uma filha do que uma irmã”, prosseguiu.

“Darei sempre a vida por ela e o que mais desejo é vê-la feliz. Parabéns meu bebé. Serás sempre a minha bebé”, rematou.

A irmã da atriz, Joana, respondeu na mesma letra na publicação, referindo que esteve dez minutos a soluçar depois de ler a homenagem. “Não tenho palavras para te agradecer este miminho tão dirigido a mim, com as coisas que amo, como a praia, o nome bebé, o mar… e menos ainda tenho para te demonstrar o quão grata é a minha alma por ter sido a mim que a tua escolheu para tua irmã!” começou por escrever.

“Gostava que toda a gente tivesse a oportunidade, uma vez, numa das vidas, de sentir o amor tão profundo que sentimos, mesmo que discutindo e mesmo que tão diferentes, ou será iguais? AMO-TE MINHA VIDA! Obrigada pelo Lonô e acredita, também não consigo escolher entre vocês os dois! É um amor que ainda ninguém conseguiu passar para o papel! Nem sei se ‘amor’ é o nome! Acho que é mais que isso!” adiantou.