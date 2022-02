Rita Pereira aproveita quarentena para conhecer os vizinhos

Rita Pereira está fechada em casa de quarentena devido à Covid-19. Por isso, tem aproveitado o tempo para fazer coisas que não fazia como conhecer os seus vizinhos.

A atriz da TVI tem desfrutado da companhia do namorado, Guillaume Lalung, e do filho de ambos, Lonô. No entanto, a também apresentadora utiliza o tempo que tem para criar uma relação com os vizinhos.

“Uma das coisas boas que esta quarentena me trouxe foi conhecer os meus vizinhos”, começou por afirmar a intérprete da estação de Queluz de Baixo no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

Por andar sempre “a mil”, Rita Pereira nunca conheceu realmente as pessoas que vivem ao seu lado. “Dizemos: ‘bom dia’, ‘olá’, ‘tudo bem’, mas não conhecemos realmente as pessoas”, acrescentou.

“Isso mudou. Precisamos uns dos outros, queremos conversar, queremos partilhar e no meu caso, tem sido uma ótima partilha. Parece que voltei à aldeia da minha avó onde todos eram família. Obrigada vizinho, que gesto lindo!” rematou.

