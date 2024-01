Rita Pereira recebe visita de elenco de “Morangos” no Rio de Janeiro

Vários atores de “Morangos com Açúcar” escolheram a “cidade maravilhosa” como destino de férias e aproveitaram para visitar Rita Pereira.

Para comemorar o início de um novo ano, vários atores do elenco de “Morangos com Açúcar” escolheram um destino quente para as férias. Os jovens artistas elegeram o Rio de Janeiro para começar bem a nova temporada.

Estando na cidade, aproveitaram para visitar Rita Pereira, que se encontra a morar no local para gravar o projeto que está inserida. Nas redes sociais, a atriz registou o momento.

“Próxima temporada: Morangos com Açúcar-Rio de Janeiro. Estes miúdos giros e talentosos vieram jantar com ‘mainha’”, começou por escrever, junto de imagens junto dos atores.

“Estou tão feliz pelo sucesso deles e da série. Portugal rendeu-se à sua dedicação, à sua entrega, ao seu ‘acreditar’. Eu disse-vos que iam adorar estes novos ‘Morangos’. Parabéns, miúdos!”, concluiu.