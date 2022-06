Rita Pereira recorda que deixou a irmã no hospital e foi trabalhar: “Fui a chorar o caminho todo”

Rita Pereira relatou o momento em que teve de deixar a sua irmã, Joana, sozinha no hospital porque teve de ir gravar cenas para a novela “Quero é Viver”, da TVI.

A atriz lembrou o acidente que a irmã sofreu com uma lareira de bioetanol. Depois de passar a manhã com Joana no hospital, a intérprete teve de se vir embora devido a compromissos profissionais.

“Passei essa manhã no hospital de São José com a minha irmã. Ela tinha tido um acidente. Deixei-a sozinha, para ser internada, sem saber qual a próxima vez que a poderia ver. Não pude ficar o tempo que eu queria com ela porque tinha de ir gravar. Às 14h00 tinha de estar em Oeiras”.

“Fui a chorar o caminho todo do hospital ao local de gravação. Foi dos dias mais tristes da minha vida. Ver o sofrimento da minha irmã sem conseguir ajudar”, recordou, partilhando imagens no perfil de Instagram o episódio que gravou nesse dia que foi emitido esta terça-feira, 21 de junho.

“Chegada às gravações tive de me esquecer de tudo pelo qual estava a passar e viver a vida da ‘Maria’, num momento de enorme felicidade juntamente com a ‘mãe’ e ‘irmãs’. Custou-me imenso confesso”, admitiu.

Rita Pereira confessou que “só queria ficar sozinha”. “Só queria ficar sozinha, sem falar com ninguém, sem sorrir, sem ter de explicar porque estava assim. Mas o ator não pode fazer isso. O ator tem mesmo de desligar o botão da sua vida e ser outra pessoa naquele momento. Memorizar as falas, não estragar a ‘makeup’ com lágrimas pessoais e estar presente por inteiro”, afirmou.

“O ator nunca pode ser substituído num dia triste, nunca pode ligar a dizer que não vai. Ser ator tem coisas incríveis, mas tem outras que mais nenhuma profissão obriga a fazer”, rematou.

Lembre-se que a irmã de Rita Pereira ficou internada e teve alta a 14 de março. Na unidade de saúde, Joana Pereira foi sujeita a uma operação para tratar as queimaduras que resultaram do acidente.