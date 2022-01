Rita Pereira regressa aos treinos no ginásio

Rita Pereira revelou nas redes sociais que regressou aos treinos no ginásio e destacou que foi “ótimo sair de casa”.

Foi dado o segundo passo do plano de desconfinamento em Portugal e reabertos vários estabelecimentos, esta segunda-feira, 5 de abril, como os ginásios.

Os treinos em casa deram, por isso, lugar aos treinos no ginásio para a atriz, que revelou no Instagram estar entusiasmada com o regresso, “sair da rotina” e sentir-se “livre”.

“Os ginásios reabriram hoje e, apesar de ainda não terem aulas, que é o que realmente faço, foi óptimo para sair de casa, ir a algum lado, sair da rotina. Senti-me um bocadinho livre”, referiu na publicação.

“Próximo passo, almoçar numa esplanada e ajudar a restauração”, acrescentou ainda.