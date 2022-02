Rita Pereira sobre regressar ao ecrã: “Tinha saudades deste amor”

Depois de ter feito parte do programa “Somos Portugal” (TVI), Rita Pereira confessou, este domingo, que ficou feliz com o regresso à apresentação no pequeno ecrã.

A atriz voltou ao trabalho com o formato das tardes de domingo da estação de Queluz de Baixo. Quando acabou a transmissão em direto, a intérprete mostrou-se radiante com o desafio.

“Sou tão feliz a fazer televisão. Mas tão feliz que me emociono. Tinha saudades deste amor, tinha saudades desta adrenalina de um direto. Tão bom”, admitiu a profissional da TVI no perfil de Instagram.

De seguida, Rita Pereira fez questão de agradecer o apoio que recebeu durante o “Somos Portugal”. “Obrigada a todos os que gritaram, dançaram e espalharam amor nas ruas de Vila Nova de Gaia e a todos vocês nas redes sociais. Obrigada”, rematou.

Recentemente, a atriz juntou-se a diversas caras conhecidas e recordou Angélico Vieira no dia em que este completou o nono aniversário da sua morte. “Nove anos”, escreveu a intérprete.

