Rita Pereira relaxa em biquíni durante as férias no Algarve

A atriz está a aproveitar os primeiros dias das férias de verão no Algarve e já partilhou fotografias nas redes sociais.

A desfrutar das altas temperaturas que se fazem sentir em todo o país, esta segunda-feira, Rita Pereira partilhou uma fotografia na conta de Instagram na qual mostrou-se a relaxar em biquíni e a apanhar banhos de sol.

https://www.instagram.com/p/CBvGySsg2rP/

A também apresentadora recebeu diversos elogios na caixa de comentários da publicação de figuras publicas e seguidores, que destacaram a boa forma física. “Aiii”, destacou Luís Borges. “Esta mulher é perfeita”, disse um internauta. “Linda”, referiu outro.

De recordar que Rita Pereira está de aproveitar alguns dias de descanso com o companheiro, Guillaume Lalung, o filho, Lonô, de um ano, o enteado, Luan, que nasceu de uma relação terminada do produtor francês e reside, atualmente, em Nice, França, com a mãe.

