Rita Pereira relaxa no Algarve para a passagem de ano em família

Rita Pereira revelou nas redes sociais que viajou até ao Algarve para uma passagem de ano em família.

A atriz fez uma pausa em Vilamoura, no Algarve, para celebrar o início de 2021 com o companheiro, Guillaume Lalung, o enteado, Luan, e o filho, Lonô, como a própria revelou num vídeo publicado no Instagram, esta quarta-feira, 30 de dezembro.

“E já chegamos ao hotel. Tudo com a máxima segurança”, afirmou na chegada ao hotel Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort.

Lonô é o primeiro filho em comum de Rita Pereira e Guillaume Lalung. Já Luan nasceu de uma relação terminada do produtor musical francês e reside, atualmente, em Nice, França, com a mãe.

A também apresentadora reuniu-se com várias caras conhecidas da TVI para gravar a emissão especial do programa “Em Família”, esta terça-feira, 29 de dezembro, que será transmitida no próximo sábado, 2 de janeiro.