Rita Pereira revela como festejou o aniversário

Depois de cancelar um almoço, jantar, festa e uma viagem devido ao novo coronavírus, Rita Pereira revelou como festejou mais um aniversário.

Depois de o Covid-19 ter sido anunciado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a apresentadora, que completou esta sexta-feira 38 anos, cancelou todos os compromissos pensados para celebrar a data. No entanto, nas redes sociais mostrou os festejos no jardim de casa apenas com o marido, Guillaume Lalung, e o filho, Lonô.

“Se é assim que tem de ser o meu dia de aniversário, assim será. No jardim de casa, só com o filho e o marido, a receber amor por mensagens e telefonemas e, claro, pelas redes sociais”, escreveu Rita Pereira na legenda de uma fotografia publicada na conta de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B9rUztfgtmz/

A apresentadora agradeceu “pela energia positiva” que recebeu por parte dos fãs e fez ainda um apelo.

“Por favor, não relativizem a situação que o mundo está a viver. São as pessoas conscientes e preocupadas com o próximo que vão acabar com este vírus. Se eu não abraço, não beijo, não cumprimento, não recebo absolutamente ninguém em casa no meu dia de anos, vocês também o conseguem fazer”, acrescentou.

