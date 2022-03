Rita Pereira revela coreografia do “Dança com as Estrelas” [vídeo]

Rita Pereira revelou um excerto da coreografia de abertura da próxima edição do “Dança com as Estrelas”, que se estreia no próximo domingo.

Desde que foi anunciada novamente como apresentadora do programa da TVI, em dupla com Pedro Teixeira, a atriz tem partilhado alguns detalhes nas redes sociais e, esta terça-feira, desvendou parte da coreografia que irá dançar.

Num vídeo que publicou na conta de Instagram, Rita Pereira surge com os bailarinos a dançar a música “Don’t Start Now”, de Dua Lipa.

“Então é o seguinte, estes 11 segundos fazem parte da coreografia de abertura do ‘Dança com as Estrelas’”, escreveu a apresentadora na legenda.

https://www.instagram.com/p/B8bX_RPg7a-/

Carolina Deslandes, Paulo Pires, Margarida Corceiro, Soraia Tavares, Marco Costa, Miguel Raposo, Virgul e Angie Costa são os concorrentes da quinta temporada do programa da TVI.

LEIA TAMBÉM: