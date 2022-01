Rita Pereira revela detalhes da festa de aniversário do filho

Rita Pereira revelou nas redes sociais os detalhes da festa de aniversário que organizou para celebrar os dois anos do filho, Lonô.

O filho da atriz celebrou, este domingo, 27 de dezembro, o segundo aniversário e, depois de a também apresentadora ter assinalado a data no Instagram, numa ida à praia, organizou uma festa apenas com a família, um momento que destacou nas redes sociais com um vídeo.

“Um ano a treinar um sopro de velas. Missão cumprida”, pode ler-se na publicação, na qual Rita Pereira, Guillaume Lalung e o filho mais velho do produtor francês, Luan, surgem a cantar os parabéns e Lonô a soprar as velas.

Guillaume Lalung também partilhou algumas fotografias da festa de aniversário do filho mais novo. “Lonô dois anos”, lê-se.

Recorde-se que Lonô é o primeiro filho em comum de Rita Pereira e Guillaume Lalung. Já Luan nasceu de uma relação terminada do produtor musicial e reside, atualmente, em Nice, França, com a mãe.