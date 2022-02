Rita Pereira revela detalhes sobre o parto no primeiro aniversário do filho

Rita Pereira assinalou publicamente o primeiro aniversário do filho, Lonô, e revelou alguns detalhes sobre o parto.

Desde o nascimento do primeiro filho, no dia 27 de dezembro de 2018, a atriz partilhou vários momentos da experiência na maternidade e esta sexta-feira não foi exceção.

Lonô completa um ano e, para destacar a data, a intérprete publicou um vídeo no Instagram, em que mostra e relata os momentos vividos minutos antes do parto, desde “contrações” até “muita felicidade”.

“Há um ano atrás, exatamente a esta hora (11h30), era isto que se passava. Contrações, música no quarto, muita dança, paciência, alongamentos, sorrisos, gargalhadas, muita felicidade, nada de medos, apenas uma certeza, o indiozinho ia nascer nas próximas horas e a nossa vida ia ser ainda melhor (tirando as noites mal dormidas)”, escreveu Rita Pereira na descrição do vídeo.

https://www.instagram.com/p/B6kxhpKgd03/

Recorde-se que Lonô é fruto da relação entre Rita Pereira e Guillaume Lalung.

