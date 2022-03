Rita Pereira revela “lei” na relação com Guillaume Lalung: “Nenhum de nós sabe o passado”

Rita Pereira revelou que não sabe o passado de Guillaume Lalung e vice-versa, sendo esta uma “lei” da relação amorosa.

O casal contou algumas detalhes íntimos do relacionamento de sete anos, em direto no Facebook da RFM, esta quarta-feira, 24 de fevereiro, entre eles a “sorte” de não conhecerem ninguém do passado de ambos.

Questionada sobre qual teria sido a viagem preferida de Guillaume Lalung sem ela, durante o jogo “Tapa na Cara”, em que ambos respondem a factos de cada um e, quem erra, sofre uma consequência, Rita Pereira revelou uma “lei” da relação.

“Temos uma ‘lei’. Temos uma sorte, para mim é uma sorte muito grande, que nem toda a gente tem. […] Nenhum de nós sabe o nosso passado, não sabemos”, contou.

“Se calhar, têm namoradas portuguesas ou mulheres portuguesas, e quer queiram ou não, acabam sempre por conhecer alguém que já as conhecia. Não conheço absolutamente ninguém do passado dele e ele não conhece absolutamente ninguém do meu passado e então nós falámos o que foi preciso sobre o nosso passado”, acrescentou.

Respondendo à questão, a atriz afirmou que só sabe que o produtor francês esteve na Tailândia com uma ex-namorada.