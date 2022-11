Rita Pereira, Sara Barradas e Fernanda Serrano juntam-se para o aniversário de Joana Seixas

Rita Pereira, Fernanda Serrano e Sara Barradas juntaram-se para celebrar o aniversário de Joana Seixas. “A beber shots e margaritas à maluca”, contou a atriz.

As atrizes contracenaram na novela “Quero é Viver”, da TVI. Mesmo depois de terminarem as gravações da trama, as intérpretes continuam a estar juntas regularmente e, esta quarta-feira, 8 de novembro, foi dia de festa.

As artistas celebraram o aniversário de Joana Seixas no restaurante Seen, em Lisboa. “‘Ah e tal, nunca mais se vão ver depois das gravações’. Enganadinhos! Estas quatro manas ainda vão estar juntas muitas vezes. Ontem comemorámos o aniversário da mana Joana Seixas e que bem que cantámos!” afirmou Rita Pereira.

“Hoje [quinta-feira] estou com um cabeção… porque é que quando estamos a beber shots e margaritas à maluca nunca nos lembramos que já não temos 20 anos? No dia seguinte lembro-me sempre da minha idade… é que a recuperação já não é o que era”, desabafou ainda.

Recentemente, a atriz recordou um dia de grande tristeza nas gravações da trama “Quero é Viver”. “Chorei por ela e por tantas mulheres que se sentem assim, desiludidas com o amor pela visita da verdade”, lembrou, sobre uma cena em que a sua personagem, “Maria”, chorava.