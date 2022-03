Como “rainha das redes sociais” em Portugal, Rita Pereira sente o dever de avisar os fãs

Depois de ter sido nomeada como “rainha das redes sociais” em Portugal pela “Forbes”, Rita Pereira sentiu o dever se alertar os seus seguidores para os cuidados a ter neste Estado de Calamidade.

A atriz pediu às pessoas, através do perfil de Instagram, para que tenham a devida precaução neste momento em que algumas rotinas estão à voltar à normalidade, depois de ter sido levantado o Estado de Emergência pelo Governo.

“Se eu tenho a responsabilidade acrescida, pela ‘Forbes’, de vos influenciar, quero que saibam que acredito que vamos todos voltar devagar, de forma responsável e mediante as normas e indicações do nosso Governo e da DGS, por forma a protegermo-nos a nós e aos outros deste vírus até termos a vacina”, apelou a intérprete.

A também apresentadora sabe que não há maneira de vencer a doença, no entanto, existem maneiras de prevenir. “Sem medos mas, com consciência que, até lá, não o venceremos mas podemos ‘fintá-lo’ e recomeçaremos as nossas vidas com positivismo e com a certeza de que um dia tudo voltará ao normal”, adiantou.

“Não se esqueçam que a máscara é obrigatória e por mais que nos apeteça abraçar o nosso colega de trabalho, o nosso amigo e o nosso familiar, ainda não é hora. Vamos encher só mais um bocadinho o coração de vontade e guardar para quando for mesmo seguro. Vamos pensar na saúde dos outros. Força Portugal, somos motivo de orgulho e vamos permanecer como tal”, concluiu.

O dia da mãe de Rita Pereira foi passado em casa de quarentena com o seu namorado, Guillaume Lalung, e o filho, Lonô.

