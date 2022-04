Rita Pereira: “Só gostava de dizer ao Rúben [Rua] que nunca o segui”

Estrabismo, silicone no rabo e polémicas com o Rúben Rua e Fernando Daniel foram alguns dos temas abordados no programa “É Preciso ter Lata” que teve Rita Pereira como convidada, esta sexta-feira, 7 de janeiro.

No programa, conduzido por Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro no YouTube, a atriz foi confrontada com várias questões de fãs e “haters” às quais respondeu de forma a angariar dinheiro para a associação “Chão dos Bicho”.

Uma das primeiras questões foi sobre a polémica em que se viu envolvida com Rúben Rua, quando o modelo referiu que ambos se deixaram de seguir no Instagram.

“Só gostava de dizer ao Rúben que nunca o segui. Nunca segui o Ruben, nunca tive interesse de o seguir, não somos amigos, portanto isso nunca aconteceu foi só um equívoco dele”, referiu a atriz.

Conhecida por alegadamente ser estrábica, a intérprete foi questionada sobre o assunto e afirmou que não sofre de qualquer problema na vista.

“Quando esta situação começou há 18 anos […] fui falar com um médico para perceber: ‘Como é que é? Os meus olhos são tortos ou as pessoas são só tortas?’. E o médico disse: ‘Rita peço desculpa mas os seus olhos não tortos, são juntos, muito juntos e quando fixa um ponto parecem tortos”, explicou referindo que vive bem com os comentários.

Muitos são os seguidores que questionam se o rabo da artista tem silicone, ou não, e a atriz respondeu sem qualquer pudor. Rita Pereira pediu a Rita Rugeroni que apalpasse o seu rabo e desse a sua opinião. “Ah é molinho!” atirou a comunicadora que referiu que não parece ter próteses. De seguida, Rita Pereira disse: “Adoro que me digam isso porque significa que aos 40 anos o meu rabo está lá”.

Outra polémica abordada durante o podcast foi o bate boca com o cantor Fernando Daniel aquando da passagem da atriz pelo programa “All Together Now”, da TVI. O músico referiu, na altura, que a postura da intérprete não foi a melhor e chegou a dizer que era “mal-educada”.

“Trocamos várias mensagens sobre isso e ele manteve-se em não concordar comigo e eu tudo bem siga com a vida. Não admito que me chamem esses nomes. Acho muito engraçado e, principalmente, os homens e essa naturalidade com que falam mal das mulheres”, disse.

Rita Pereira gravou um vídeo, em que surge entusiasmada com o facto de ser quarta-feira, algo que rapidamente viralizou nas redes sociais e explicou a história por trás do vídeo.

“Aquilo sou eu. […] Tinha acabado de deixar o meu filho na escola e de estacionado para ir passear os meus cães de repente começa a dar uma música da Madona e decidi filmar eu a dançar e a curtir. O mais engraçado é quando isto se tornou viral os meus amigos mais chegados e o meu pai também disseram: ‘Rita o que se está a passar? Está toda a gente a falar da quarta-feira e de tu a dançares no carro?’. Lembro-me de mostrar o vídeo ao meu pai e ele: ‘Ok e então?’. Esta é a Rita lá de casa”, contou revelando que não se sente afetada com os comentários e que até já faturou com o vídeo.

Outro tema abordado foi a sua relação com Guillaume Lalung. A atriz confessou que quando conheceu o produtor francês era suposto ser algo casual e de uma noite só.

“Estava super feliz porque tinha conhecido um gajo que nunca mais ia ver na minha vida e disse: ‘Joana hoje vai ser a minha primeira ‘one night stand’. O gajo vai embora amanhã e nunca mais o vou ver na vida é hoje. Ela dizia: ‘não vais conseguir’. Sete anos depois casados e com um filho. Nunca consegui, nunca tive ‘onde night stand’ “.

No fim, a atriz acabou por confessar que gostava de ter mais um filho rapaz. Recorde-se que Rita Pereira e Guillaume Lalung já são pais de Lôno.