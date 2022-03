Rita Pereira só queria foto com companheiro, mas o filho não deixou

Rita Pereira queria tirar uma fotografia com o companheiro, Guillaume Lalung, mas o filho do casal, Lonô, não deixou os pais serem bem-sucedidos.

A atriz, de 39 anos, estava a captar algumas imagens em família quando quis tirar uma apenas com o mais-que-tudo. No entanto, a intérprete não conseguiu o retrato do casal por causa do filho.

“A família. Na última foto o Lonô queria porque queria fazer parte e nós só queríamos uma sozinhos. Não foi possível”, informou a também apresentadora.

Lonô é fruto da relação que Rita Pereira mantém com Guillaume Lalung. Recentemente, a atriz e a sua família mudaram-se para uma nova casa e a intérprete partilhou o “antes e depois” nas redes sociais.

“Não bastava a mudança de casa, tínhamos também de tornar a nova, mais nossa”, confessou. “O resultado final está tão perfeito que os vizinhos já vieram perguntar quem são os pintores”, concluiu.