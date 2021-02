Rita Pereira sobre as críticas: “Há pessoas que estão a baixar a bola”

Rita Pereira falou sobre a forma como tem lidado com as críticas que tem recebido e como os seguidores têm ficado mais retraídos à medida que responde “à letra”.

A atriz, de 38 anos, passou pelo sofá dos convidados no programa “Dois às 10”, da TVI, apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. Durante a conversa, a intérprete falou primeiro sobre a decisão de mostrar a cara do filho, Lonô, nas redes sociais.

“O filho é meu, se quiser mostro, se não quiser não mostro. Posso levar com 300 comentários”, começou por afirmar, explicando de seguida que não olha só para “o mal” da esfera social.

“Não tenho essa tendência de olhar só para o mal. O que me ‘salva’ é saber que há o bom”, acrescentou.

A também apresentadora adiantou ainda que à medida que as caras conhecidas vão respondendo aos comentários negativos, os seguidores deixam de criticar tanto. “Ao longo dos anos, por muitos de nós responderem, há pessoas que estão a baixar a bola”, disse.

A profissional da estação de Queluz de Baixo tem estado a gravar o novo programa “All Together Now”, do qual faz parte como uma das 100 juradas. O formato estreia em março na antena da TVI e é apresentado pela diretora de Entretenimento e Ficção do canal, Cristina Ferreira.