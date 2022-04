Rita Pereira sobre estreia de “Quero é Viver”, na TVI: “Foram quatro meses de espera”

Rita Pereira recorreu ao Instagram para partilhar a emoção que sente com a estreia de “Quero é Viver”, na TVI, que começou esta segunda-feira, 3 de janeiro.

Na nova trama da estação de Queluz de Baixo, a atriz dá vida a Maria uma das protagonistas da novela.

“Nasce hoje a minha Maria e muitas outras personagens com as quais muitos vão identificar-se e apaixonar-se em ‘Quero é Viver’, na TVI”, começou por escrever a artista na legenda.

“Não sei muito bem explicar esta ansiedade que sinto. São três anos sem fazer ficção. Foram quatro meses de espera por este momento. Foram horas e dias a escrever num papel como seria a Maria. A construção de um personagem parte de um texto sim, mas tudo o resto é criado pelo ator”, acrescentou.

“A forma como a Maria caminha, a voz de tom mais doce, o sorriso pouco rasgado, o nunca cruzar de perna quando se senta, o queixo sempre para baixo pela sua insegurança constante, a tentativa de controlar a respiração quando se enerva, tantos, tantos pormenores que compõem a Maria”, disse ainda.

A intérprete aproveitou para agradecer a quem a ajudou a preparar a personagem: “Esta noite agradeço ao Thiago Felix por tantos caminhos que me propôs seguir. Fez toda a diferença. Vamos ver se resultou. Estou nervosa. Quero estar à altura de todos os que me deram a mão e a oportunidade de ser a Maria. Aguardo a vossa opinião sincera no final do primeiro episódio”.

Recorde-se que Rita Pereira contracena com nomes como Joana Seixas, Fernanda Serrano, Sara Barradas e São José Lapa.